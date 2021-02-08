الدوري السعودي | هل يلحق سلمان الفرج بما تبقى لـ الهلال من مباريات هذا الموسم؟

أجرى قائد نادي الهلال السعودي، سلمان الفرج، عملية جراحية ناجحة في مفصل القدم، اليوم الإثنين، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كأس السوبر السعودي أمام النصر.
وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” نجاح العملية، وعودة اللاعب إلى الرياضي يوم الخميس المقبل، ونشر صورة للفرج في المستشفى التي أجرى بها العملية الجراحية اليوم.
وكشفت تقارير صحفية أن قائد الهلال سيغيب لفترة تصل إلى 4 أشهر، مما يعني أنه لن يستطيع اللحاق بالمباريات المتبقية في الموسم الرياضي الحالي.
هذا ويلعب الهلال أمام العين، غدًا الثلاثاء بالدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة، ويحتل الزعيم المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر و3 عن الأهلي صاحب المركز الثاني.
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