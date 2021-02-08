اخبار الهلال اليوم | فهد بن نافل يكشف حقائق هامة للجمهور عن لوشيسكو

خرج رئيس الهلال السعودي، فهد بن نافل، في تصريحات فضائية هامة، للرد على كل ما أُثير في الفترة الماضية، بشأن إقالة المدرب رازفان لوشيسكو، وأسباب تراجع مستوى الفريق في بطولة الدوري السعودي.

وقال رئيس الهلال عبر برنامج “الدوري مع وليد” على شاشة قناة “sbc” “لن نسبق الأحداث في قرار رحيل المدرب أو بقاءه، في نهاية الموسم ستكون النتائج مفرحة لجمهور الهلال فالمدرب يعمل وقادر مع اللاعبين على تحقيق تطلعات الجمهور، و نحن في مرحلة انخفاض مستوى بعد موسم بدأناه بدون إعداد”.

وأضاف “غير صحيح أن الإصابات تحدث في التمرين وأتمنى الشفاء لسلمان الفرج، وفترة غيابه ستتضح بعد إجراء العملية”، وأوضح أن اللاعب البيروفي اندريه كاريو مرتبط بعقد مع النادي ومستمر، وأن الجهاز الفني في الفريق هو من أوصى بالتعاقد مع عبدالله الحمدان بدايةً من الفترة الشتوية، أما الايطالي سيباستيان جوفينكو فيبقى له سنة مع النادي.

وأكد بن نافل “الهلال سيكون منافسًا وسنفوز بالدوري السعودي، الهلال فريق عالمي والتراجع حصل في أندية كبيرة ونعمل ليلا نهارا لنخرج من هذا التراجع”.

هذا ويلعب الهلال أمام العين، غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة، ويحتل الزعيم المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر و3 عن الأهلي الثاني.