بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية “رابط كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة الاهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في قمة مباريات اليوم الاثنين 8-2-2021، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي وبايرن ميونخ على قناة بي ان سبورت HD1، وبي ان سبورت المفتوحة، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة الكأس 3، بصوت المعلق “أحمد الطيب”.

وتقام مواجهة الاهلي وبايرن ميونخ على ملعب أحمد بن علي المونديالي، بإدارة من الحكم الإماراتي “محمد عبد الله حسن”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

تصطدم رغبة بايرن ميونخ الجامحة في الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية لتحقيق السداسية التاريخية، بطموح وأحلام الاهلي المشروعة لمعانقة المجد العالمي للمرة الأولى في تاريخه العريق.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على “الدحيل” بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي 4 فبراير على ملعب “المدينة التعليمية”، ليواصل مسيرته الخالية من الهزائم إلى 12 مباراة تنافسية هذا الموسم (فاز في 9، وتعادل في 3).

وبشكلٍ عام لم يتذوق النادي الاهلي طعم الخسارة في آخر 32 مباراة تنافسية، حيث حقق الانتصار في 26 مباراة، وتعادل في 3، وحافظ على نظافة شباكه في 11 لقاء منها آخرها أمام “الدحيل”.

وفي مشاركته السادسة في كأس العالم للأندية، تعد مواجهة الاهلي لبطل أوروبا هي الأولى عبر تاريخه مع المسابقة القارية، التي خاض فيها 13 مباراة، فاز في 4 مناسبات، وخسر في 9.

أما بايرن ميونخ فتعد مشاركته في كأس العالم للأندية هذا الموسم هي الثانية له، إذ سبق له خوض منافسات البطولة في عام 2013، وحقق اللقب حينها على حساب فريق البلد المضيف “الرجاء البيضاوي” المغربي.

وجاء بايرن ميونخ إلى قطر أول أمس بعد فوزه على “هيرتا برلين” بهدف دون رد، ليواصل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، وهو الانتصار الخامس على التوالي بعد توديعه لكأس ألمانيا بالخسارة أمام فريق دوري الدرجة الثانية “هولشتاين كيل” في الدور الثاني.

يذكر ان آخر لقاء جمع الاهلي وبايرن ميونخ كان وديًا في عام 2012، وانتصر العملاق البافاري بهدفين مقابل هدف واحد، ومن المصادفات العجيبة انه أقيم على الملعب الذي سيستضيف مواجهة اليوم بين الفريقين “أحمد بن علي المونديالي”، استاد “الريان” سابقًا.

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