ريال مدريد في ورطة حقيقية قبل مواجهة خيتافي في الدوري الاسباني

يواجه المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان أزمة حقيقية في ظل غياب عدد كبير من لاعبي الفريق؛ بسبب إصابات مختلفة، وذلك قبل مواجهة ضيفه خيتافي، غدًا الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة الماركا الإسبانية، فإن المدرب الفرنسي قد يتاح أمامه 12 لاعبًا فقط في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي، في ظل غياب أبرز نجومه مثل قائد الفريق سيرخيو راموس، إيدين هازارد، رودريجو جوس، داني كارفاخال، وفيديريكو فالفيردي، بجانب الشكوك التي تحوم حول الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو .

وأضاف تقرير الماركا، أن ريال مدريد يفتقد 9 لاعبين بداعي الإصابة، كما سيخسر أيضًا خدمات نجم الوسط الألماني، توني كروس الذي سيغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

كما أفادت الصحيفة الإسبانية، أن لاعبي فريق ريال مدريد، تعرضوا خلال هذا الموسم لـ38 إصابة، ضربت 20 لاعبًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد (50)، الذي لديه مباراتين أقل.