صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يجد خليفة اجويرو في الدوري الايطالي

يبحث المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا عن مهاجم يخلف النجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو الذي يقترب من الرحيل عن السيتيزنز بنهاية الموسم الحالي 2020/21.

ووفقًا لصحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، يواصل مانشستر سيتي دراسة أهدافه في السوق، لإيجاد خليفة أجويرو، الذي من المتوقع رحيله بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن عقده ينتهي في الصيف القادم.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر سيتي يفكر في ضم مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، روميلو لوكاكو في ظل تألق النجم البلجيكي مع النيراتزوري.

وبالرغم من تمكن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا في قيادة الفريق بنجاح في غياب مهاجم صريح رقم 9، إلا أن المدرب الإسباني سيكون في حاجة شديدة لرأس حربة قناص في الموسم الجديد 2021/22، لا سيما وأن أجويرو بنسبة كبيرة لن يوقع على عقد جديد مع السكاي بلوز.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن لوكاكو (27 عامًا) انضم للقائمة المختصرة من اللاعبين الذين يرغب مانشستر سيتي في التعاقد معهم الصيف القادم، وعلى رأسهم قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالإضافة لمهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند.