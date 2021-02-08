الميركاتو السعودي | محاولات نصراوية لإقناع مايكون بالعودة

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر السعودي أن هناك محاولات لإعادة المدافع البرازيلي، مايكون بيريرا، إلى صفوف الفريق، بعد تمرد اللاعب قبل مواجهة كأس السوبر السعودي أمام الهلال.

وكان مايكون قد قام بفسخ عقده مع النصر من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر، وأشارت مصادر إلى أن الإدارة النصراوية تواصلت مع اللاعب وقدمت له عرض من أجل العودة للفريق، مقابل تسوية جميع مستحقاته المالية المتأخرة.

ولجأت إدارة النصر إلى هذا التصرف في ظل عدم استطاعتها لتسجيل بديل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بجانب وجود ثلاثي الدفاع فقط علي لاجامي وعبد الله مادو وعبد الإله العمري.

تجدر الإشارة إلى أن النصر لم يستطع ضم أي لاعب جديد خلال الميركاتو الشتوي، الذي غلق أبوابه أمس الأحد، لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، نظرًا لتراكم الديون عليه.