بالفيديو | رئيس الشباب السعودي السابق يثير الجدل بسبب صفقة الحمدان والهلال

أكد رئيس الشباب السعودي السابق، طلال آل الشيخ، أن نادي الهلال اتفق مع المهاجم عبدالله الحمدان على انضمامه إلى الفريق، قبل دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع الشباب.

وقال آل الشيخ في تصريحات عبر برنامج “الديوانية” على القناة السعودية الرياضية “الحمدان متفق مع الهلال منذ 6 أشهر قبل دخوله الفترة الحرة.. الشباب عرض وهو لم يطلب”.

وعلق الكاتب الرياضي، محمد الدويش، على تصريحات رئيس الشباب السابق، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “لو ما قاله طلال آل الشيخ عن اتفاق الهلال مع الحمدان قبل الفترة الحرة قيل عن النصر لكانت قضية اتحاد و لجنة وبرامج. ألم تُفتح قضية العويس ويُدان فيها الأهلي بقرار إداري بعد أنْ برّأته أعلى هيئة قضائية رياضية يفترض أنّها مستقلة ؟”.

وكان الحمدان قد انضم إلى الهلال لمدة 5 سنوات، ووافق الشباب على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب، ليستطيع الانتقال إلى الزعيم في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال الحمدان من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “بعد سنوات جميلة قضيتها بين أسوار الليث .. أغادر اليوم وأنا أحمل الكثير من الذكريات والمحبة .. شكرًا جماهير الشباب لما وجدته منكم من دعم”.

وأضاف “شكرًا زملائي نجوم الليث والجهازين الفني والإداري .. شكرًا لكل من وقف معي طوال فترة تواجدي في هذا النادي .. أتمنى لكم التوفيق دومًا”.

وأنهى اللاعب حديثه بقوله “أبدأ محطة جديدة مع كبير آسيا نحو تحقيق تطلعات جماهيره الكبيرة بإذن الله .. شكرًا لإدارة الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل على ثقتها وحرصها .. شكرًا لجماهير الهلال على ما وجدته من ترحيب وتفاعل غير مستغرب، مُتمنيًا أن أقدم لهم وللنادي ما يرضي طموحاتهم”.