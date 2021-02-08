وليد الفراج يحذر عبد الله الحمدان بعد انضمامه لصفوف الهلال في الدوري مع وليد

وجه الإعلامي السعودي، وليد الفراج، رسالة إلى المهاجم عبدالله الحمدان، المنتقل حديثًا من الشباب إلى الهلال، بغد الموافقة على بيع الفترة المتبقية من عقده.

وقال الفراج لمهاجم الهلال الجديد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أنت لايق عليهم وهم لايقين عليك بس انتبه تخذلهم.. الله يوفقك يارب.. أتوقع إحتياطي أمام العين وأساسي أمام ضمك والله اعلم”.

وكان الحمدان قد انضم إلى الهلال لمدة 5 سنوات، ووافق الشباب على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب، ليستطيع الانتقال إلى الزعيم في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال الحمدان من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “بعد سنوات جميلة قضيتها بين أسوار الليث .. أغادر اليوم وأنا أحمل الكثير من الذكريات والمحبة .. شكرًا جماهير الشباب لما وجدته منكم من دعم”.

وأضاف “شكرًا زملائي نجوم الليث والجهازين الفني والإداري .. شكرًا لكل من وقف معي طوال فترة تواجدي في هذا النادي .. أتمنى لكم التوفيق دومًا”.

وأنهى اللاعب حديثه بقوله “أبدأ محطة جديدة مع كبير آسيا نحو تحقيق تطلعات جماهيره الكبيرة بإذن الله .. شكرًا لإدارة الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل على ثقتها وحرصها .. شكرًا لجماهير الهلال على ما وجدته من ترحيب وتفاعل غير مستغرب، مُتمنيًا أن أقدم لهم وللنادي ما يرضي طموحاتهم”.