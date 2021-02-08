الميركاتو السعودي | الشباب يفرض بندًا مثيرًا على الهلال في عقد عبد الله الحمدان

كشفت تقارير صحفية عن وضع إدارة نادي الشباب شرط غير متوقع في صفقة اللاعب عبدالله الحمدان، الذي تمت الموافقة على بيع الفترة المتبقية من عقده لصالح نادي الهلال.

وأوضحت أن الشباب وضع شرطًا في اتفاقية بيع ما تبقى من عقد عبدالله الحمدان إلى الهلال، يقضي بعدم اللعب مع الفريق الهلالي أمام الشباب في منافسات هذا الموسم.

وكان الحمدان قد انضم إلى الهلال لمدة 5 سنوات، ووافق الشباب على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب، ليستطيع الانتقال إلى الزعيم في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال الحمدان من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “بعد سنوات جميلة قضيتها بين أسوار الليث .. أغادر اليوم وأنا أحمل الكثير من الذكريات والمحبة .. شكرًا جماهير الشباب لما وجدته منكم من دعم”.

وأضاف “شكرًا زملائي نجوم الليث والجهازين الفني والإداري .. شكرًا لكل من وقف معي طوال فترة تواجدي في هذا النادي .. أتمنى لكم التوفيق دومًا”.

وأنهى اللاعب حديثه بقوله “أبدأ محطة جديدة مع كبير آسيا نحو تحقيق تطلعات جماهيره الكبيرة بإذن الله .. شكرًا لإدارة الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل على ثقتها وحرصها .. شكرًا لجماهير الهلال على ما وجدته من ترحيب وتفاعل غير مستغرب، متمنيًا أن أقدم لهم وللنادي ما يرضي طموحاتهم”.