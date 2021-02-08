صفقات ريال مدريد | أشرف حكيمي يحسم مستقبله مع الانتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موقف الظهير الأيمن لإنتر ميلانو الإيطالي، أشرف حكيمي من الرحيل عن صفوف النيراتزوري في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان قد أكد تقرير سابق لصحيفة “الأثلتيك” البريطانية، أن استمرار الأزمة الاقتصادية في الإنتر؛ قد يدفع النادي الإيطالي لبيع حكيمي، مع وجود اهتمام من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، على رأسهم تشيلسي وآرسنال.

لكن بحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن مسألة رحيل حكيمي عن الإنتر غير وادرة بالنسبة للاعب ولوكيل أعماله، خصوصًا وأن النجم المغربي سعيد في صفوف الفريق الملقب بالأفاعي.

حيث يعتبر المدير الفني لإنتر ميلانو، أنطونيو كونتي حكيمي (22 عامًا) أحد أهم ركائز مشروعه، بجانب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ونجم الوسط الإيطالي نيكولو باريلا.

ولعب حكيمي موسمين على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند الألماني 2018/19 و2019/20، عندما كان لاعبًا على ذمة ريال مدريد الإسباني.

وانضم النجم المغربي إلى الإنتر في الميركاتو الصيفي الماضي، من ريال مدريد نظير 40 مليون يورو، لم تسدد الدفعة الأولى منها حتى الآن، والتي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين يورو، وكانت مستحقة السداد في شهر ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي يعتبر أحد أبرز عناصر الفريق هذا الموسم 2020/21؛ حيث خاض أسد أطلس 28 مباراة بقميص الإنتر بمختلف المنافسات، أحرز خلالها 6 أهداف، وقدم مثلها تمريرات حاسمة.