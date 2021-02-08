دوري ابطال اوروبا | لايبزيج يواجه ليفربول على ارض محايدة بسبب الحكومة الالمانية

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، البلد الذي سيستضيف مباراة لايبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعد تعذر إقامتها في ألمانيا.

ونقل اليويفا مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال أوروبا بين لايبزيج وليفربول، إلى العاصمة المجرية بودابست، لتقام في 16 فبراير الجاري، بدلًا من إقامتها على ملعب “ريد بول أرينا” في ألمانيا.

وجاء في نص بيان الاتحاد الأوروبي للعبة: “نود أن نشكر لايبزيج وليفربول لتعاونهم، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم لمساندتهم”.

وجاء القرار، بعد رفض السلطات الألمانية دخول فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في بريطانيا.

وخاطب نادي لايبزيج السلطات الألمانية في وقت سابق للسماح بإقامة مباراة الذهاب أمام ليفربول على ملعبه، لكن الرد الذي تلقاه كان: “هذه الحالة ليست طارئة ولا تستدعي كسر القواعد”.

وبموجب القواعد والإجراءات المشددة، تم منع شركات الطيران من إحضار مسافرين إلى ألمانيا من بلاد انتشرت فيها سلالة مختلفة من فيروس كورونا المستجد مثل إنجلترا.

ويُستثنى فقط من هذه الإجراءات، الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا، الذين يجب عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا، قبل سفرهم إلى البلاد.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ضرورة أن يجد النادي (لايبزيج) ملعب لاستضافة المباراة، أو احتسابها خسارة اعتبارية بنتيجة (0-3).

وكشفت عدة تقارير صحفية عن احتمالية إقامة المباراة على ملعب “بوشكاش أرينا” بعاصمة المجر، بودابست.