صفقات ريال مدريد | راموس غاضب من بيريز بسبب 20 مليون يورو

وصلت العلاقة بين مدافع وقائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس وإدارة النادي الملكي إلى طريق مسدود.

واشترط راموس (34 عامًا) على إدارة ريال مدريد تجديد عقده لمدة موسمين مع الإبقاء على نفس راتبه، الذي يبلغ 12 مليون يورو سنويًا.

إلا أن إدارة ريال مدريد عرضوا على قائد المنتخب الإسباني، التجديد لموسم واحد فقط بنفس الراتب الحالي، أو لمدة موسمين مع تخفيض الراتب بنسبة 10% بسبب التبعات المالية لجائحة فيروس كورونا، وهو ما رفضه المدافع المخضرم.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية على لسان أحد المقربين من محيط راموس: “يقولون في مدريد، أن النادي يعاني من أزمة مالية، في الوقت الذين يخططون لإنفاق 150 مليون يورو لشراء مبابي مع راتب سنوي قيمته 20 مليون يورو”.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الانفصال الوشيك بين راموس وريال مدريد، يفتح الباب أمام باريس سان جيرمان لضمه.

حيث أفادت الليكيب، أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي وعد نظيره في ريال مدريد، فلورنتينو بيريز بأنه لن يفاوض راموس، إلا إذا فشلت تمامًا محاولات تجديد عقده مع اللوس بلانكوس.

ولكن الاتفاق الشفهي بين الخليفي وبيريز، لم يمنع سيرخيو راموس من التفاوض مع بعض الأندية الإنجليزية تحسبًا للانتقال إليها بعد نهاية عقده الحالي مع الميرنجي في 30 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن سيرخيو راموس انضم إلى النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا في أغسطس 2005 قادمًا من صفوف إشبيلية الأندلسي نظير 27 مليون يورو، وشارك مع الملكي في 668 مباراة، سجل خلالها 100 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة.

وحقق راموس الذي يعد أحد أبرز وأهم المدافعين في تاريخ النادي جميع الألقاب الممكنة رفقة الملكي؛ أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، (5) الدوري الإسباني، (2) كأس ملك إسبانيا، (4) كأس السوبر الإسباني، (3) كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية أربع مرات.