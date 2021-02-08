ما هي طبيعة اصابة بول بوجبا وكم مرة سيغيبها عن مانشستر يونايتد؟

قدم المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير تحديثًا حول الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق، بول بوجبا خلال تعادل الشياطين الحمر (3-3) مع إيفرتون، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرط مانشستر يونايتد في الفوز على ملعبه أولد ترافورد، بعد أن أدرك مهاجم إيفرتون “دومينيك كالفيرت ليوين” التعادل للتوفيز في الدقيقة 95، قبل صافرة النهاية بثواني.

وتعرض بوجبا (27 عامًا) للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة، واستُبدل بالبرازيلي “فريد” في الدقيقة 39.

وقال المدرب النرويجي، في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: “إصابة بوجبا في الفخذ؛ تبدو إصابة عضلية، سيجري الفحوصات اللازمة، ونتمنى أن يتعافى سريعًا”.

وتأتي إصابة النجم الفرنسي بعد تألقه خلال الأسابيع الماضية؛ حيث اختير لاعب الشهر في صفوف الفريق، كما وقع اختيار جماهير مانشستر يونايتد على هدفه في مرمى فولهام ليكون الأفضل في يناير الماضي.

وشارك بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في 28 مباراة بمختلف البطوات خلال هذا الموسم 2020/21، سجل فيها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.