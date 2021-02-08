بايرن ميونيخ ينهي أحلام الأهلي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

المنامة - ياسر ابراهيم - أنهى بايرن ميونيخ أحلام الأهلي وتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ لمواجهة تيغريس.



واستفاد بايرن ميونيخ الألماني من خبرته الكبيرة بالشكل الأمثل عندما تجاوز الأهلي المصري بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية على أرض ملعب أحمد بن علي أحد الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022.



وكان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل في الشوط الأول خاصة مع بدايته عندما منحه البولندي روبرت ليفاندوفسكي التقدم عقب تمريرة من غنابري (17).



ولعب الأهلي بتحفظ خشية تلقي هدف ثانٍ ينهي آماله بشكل قاطع منطقياً في الوقت المتبقي مكتفياً ببعض المحاولات الخجولة التي أبقت بايرن تحت ضغط إمكانية تلقي هدف التعادل على الورق.



وجرب الأهلي فتح الملعب في آخر 10 دقائق من المباراة الأمر الذي استثمره بايرن ميونيخ بأفضل طريقة عندما وقّع ليفاندوفسكي على الهدف الثاني بعد عرضية مميزة من سانيه (85).



وسيواجه بايرن ميونيخ منافسه تيغريس المكسيكي في النهائي، بينما سيلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المصدر: بي إن سبورت

