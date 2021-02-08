شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد فترة غياب علي معلول بعد إصابته في لقاء بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع علي معلول، الجناح الأيسر للنادي الأهلي لفحوصات طبية صباح غدا الثلاثاء لمعرفة حجم إصابته وتحديد فترة غيابه. وكان التونسي، علي معلول، اشتكى معلول بعد مرور 25 دقيقة من شد في العضلة الخلفية، وخضع لفحص طبي أثبت عدم قدرته على استكمال اللقاء.

وغادر معلول ملعب اللقاء لصالح زميله ياسر إبراهيم مع الدقيقة 27، وتحول أيمن أشرف إلى مركز الظهير الأيسر بعد مغادرة معلول.