شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..بايرن ميونيخ يكتفى بهدف في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكتفي فريق بايرن ميونيخ الألماني بضرب شباك النادي الأهلي بهدف وحيد خلال الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما حاليا في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وتمكن بطل أوروبا من تسجيل هدف التقدم على المارد الأحمر بفضل القدم اليمني للمهاجم العملاق البولندي، ليفاندوفسكي، خلال منتصف الشوط الأول.

وحاول الأهلي في أكثر من كرة بتعديل النتيجة ولكن لم يتمكن من الوصول لشباك مانويل نوير بفضل التمركز الصحيح للاعبي الوسط والدفاع، فيما تباع لاعبي بايرن ميونيخ على الفرص الضائعة أمام مرمى النادي الأهلي.

وتعرض التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري للإصابة أجبرته على مغادرة مباراة بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الإثنين.

واشتكى معلول بعد مرور 25 دقيقة من شد في العضلة الخلفية، وخضع لفحص طبي أثبت عدم قدرته على استكمال اللقاء. وغادر معلول ملعب اللقاء لصالح زميله ياسر إبراهيم مع الدقيقة 27، وتحول أيمن أشرف إلى مركز الظهير الأيسر بعد مغادرة معلول.