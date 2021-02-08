شكرا لقرائتكم خبر عن نادال: ميسى أحد أفضل اللاعبين فى العالم.. وغير ملزم بأزمة النادى المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم التنس الإسبانى، رافائيل نادال، عن رأيه فى أزمة تسريب عقد ليونيل ميسى مع برشلونة الإسبانى.

ودافع نادال عن ميسى، واصفًا إياه بأحد أفضل اللاعبين فى التاريخ، وقال نادال فى تصريحات صحفية: «ليو هو أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ، وهو يتقاضى ما كان النادى مستعدًا لدفعه بعد الاتفاق معه، وهنا تكون الأمور غير قابلة للنقاش، ميسى يستحق كل التقدير، وهو غير ملزم بالتعامل مع شؤون النادى المالية، يجب على إدارة النادى التصرف فى هذا الأمر».

كما أبدى نادال، المعروف بحبه لنادى ريال مدريد، قلقه من الوضع الحالى الذى يعيشه الفريق الملكى، وقال: «الفريق يمر بأوقات صعبة للغاية، وهذه أوقات يصعب التكهن بكيفية انتهائها، المهم أن يبقى مدريد كما هو».

فيما أقر رافائيل نادال، المصنف الثانى عالميًا، بأن وضعه معقد بسبب الآلام التى يشعر بها فى الظهر قبل أيام من مباراته الأولى فى أستراليا المفتوحة أمام الصربى لاسلو جيرى.

وقال نادال: «حتى أيام قليلة مضت كل شىء تقريبًا كان مثاليًا. كنت قد قدمت فترة تمهيدية تقدمية للغاية وكانت لدىّ الثقة. ومع ذلك منذ حدوث ذلك تحولت الثقة إلى مشكلات مع مرور الأيام».

وأكد: «لقد قضيت الأيام الماضية وأنا أعانى ولم أتمكن من التدريب بالقوة التى كنت أرغب فيها.. إذا لم يقيدنى هذا الأمر من حيث الحرية فى الحركة وتمكنت من الفوز بمباريات فقد أستعيد ثقتى».

ويشعر الإسبانى بآلام فى الظهر بدأت بعد جلسة تدريبية فى أديلايد بأستراليا، لكنه استبعد أن تكون إصابة خطيرة.

وكشف نادال أخيرًا أنه لعب المباراة الاستعراضية أمام النمساوى دومينيك ثيم، المصنف الثالث عالميًا، فى أديلايد منذ تسعة أيام وهو يشعر بهذه الآلام، لكنه أضاف أنه قرر خوضها لأنه كان قد التزم بذلك.