شكرا لقرائتكم خبر عن «حكيمى» يحسم موقفه من العودة إلى «ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عن موقف المغربى أشرف حكيمى، ظهير إنتر ميلان، من العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.

وكان حكيمى انتقل من الميرنجى إلى إنتر ميلان فى الصيف الماضى نظير 40 مليون يورو، وذكرت بعض التقارير أن اللاعب قد يعود إلى ريال مدريد.

ووفقًا للصحيفة، فإن حكيمى ووكيله لا يساورهما أى قلق بشأن أنباء الرحيل عن إنتر ميلان، لاسيما أن اللاعب سعيد مع النيراتزورى.

وأشارت إلى أن حكيمى ليست لديه أى نية لمغادرة إنتر ميلان فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر يعتبر حكيمى أحد اللاعبين الرئيسيين فى مشروع النادى، إلى جانب روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا.

وذكر أن إنتر سيبدأ تسديد أموال صفقة حكيمى لريال مدريد فى شهر مارس المقبل، بالاتفاق مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادى الملكى.