الإنتر يعزز آماله في قلب الطاولة أمام يوفنتوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعززت آمال إنتر ميلان في قلب موازين المواجهة أمام يوفنتوس عندما يلتقي الفريقان على ملعب «أليانز» اليوم في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، مع عودة روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي من الإيقاف.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز يوفنتوس 2 / 1 في ميلانو، الأربعاء الماضي بينما شهدت المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي تعادل نابولي مع أتلانتا سلبيا، وسيلتقي الفريقان إيابا مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا.

وينتظر أن يقود النجم لوكاكو هجوم إنتر ميلان إلى جانب لاوتارو مارتينيز الذي كان قد سجل هدف التقدم لإنتر ميلان في الدقيقة التاسعة من مباراة الذهاب قبل أن يرد يوفنتوس بهدفين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ويدرك يوفنتوس سرعة أشرف حكيمي لاعب الظهير الأيمن في صفوف إنتر ميلان الذي يفتقد من ناحية أخرى جهود أليكسيس سانشيز الداعم للهجوم ولاعب خط الوسط أرتورو فيدال صاحب الخبرة الكبيرة، بسبب الإيقاف.

ويخوض إنتر ميلان المواجهة بمعنويات عالية بعد أن تغلب على فيورنتينا 2 / صفر الجمعة الماضي في الدوري الإيطالي ليظل في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر، وقد رفع إنتر ميلان رصيده من الأهداف إلى 51 هدفا مواصلا التفوق التهديفي على جميع فرق الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع يوفنتوس إلى استكمال الثأر لهزيمته أمام إنتر ميلان صفر / 2 في الدوري في منتصف يناير الماضي.

وبعد تلك الهزيمة، حقق يوفنتوس ستة انتصارات متتالية، وقد سجل 14 هدفا ولم يسكن شباكه سوى هدف واحد.

وتغلب يوفنتوس على روما 2 / صفر أمس الأول ليرفع رصيده إلى 42 نقطة منفردا بالمركز الثالث في الدوري.

وقال ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس «قدمنا جميعا رد فعل إثر تلك الهزيمة أمام إنتر».

وأضاف «المدير الفني (أندريا بيرلو) جعلنا متماسكين، وأتيحت أمامنا فرصة لخوض نهائي (حيث خاض الفريق مباراة كأس السوبر في 20 يناير) بعدها والفوز فيه، وهذا رفع معنوياتنا وجعلنا ندرك قدرتنا على تحقيق أشياء هائلة. الآن علينا التركيز على مباراة إياب الدور قبل النهائي أمام إنتر».