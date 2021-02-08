إبراهيموفيتش يسجل 501 هدف في مسيرته مع الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش تألقه مع فريقه ميلان خلال الموسم الحالي، بعدما أحرز هدفين خلال فوز الفريق اللومباردي 4 - 0 على ضيفه كروتوني أمس، في المرحلة الـ21 للمسابقة.

وأحرز إبراهيموفيتش الهدفين الأول والثاني لميلان، ليرفع رصيده إلى 501 هدف خلال مشواره مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

وأعرب إبراهيموفيتش (39 عاما) عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز، مشددا على أن ما يهمه في المقام الأول هو قيادة فريقه نحو حصد الألقاب والبطولات.

وقال نجم ميلان لشبكة (سكاي) التلفزيونية خلال فترة الراحة ما بين شوطي اللقاء، «هذا يعني أنني أحرزت بعض الأهداف في مسيرتي الرياضية».

واستدرك إبراهيموفيتش قائلا «لكن الشيء المهم هو مساعدة زملائي في الفريق، وظيفتي هي التسجيل ومساعدة فريقي في تحقيق أهدافه».

وتوج إبراهيموفيتش خلال مسيرته الحافلة بعدد من الألقاب مع الفرق التي دافع عن ألوانها، مثل أياكس أمستردام الهولندي وميلان وإنتر الإيطاليين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن إبراهيموفيتش رفع رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 14 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، بفارق هدفين خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (المتصدر) هداف يوفنتوس.