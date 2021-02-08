الاتحاد الآسيوي يحرم شاندونج الصيني من دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس سحب ترخيص نادي شاندونج ليونينج الصيني الخاص بالمشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخة 2021، على أن يتم إعادة تخصيص المقعد الشاغر حسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت «قررت اللجنة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سحب ترخيص نادي شاندونج لونينج الصيني، للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، بالاستناد إلى المواد 4.3.7 و5.3.7 من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة 2016)، والمادة 4.1.4 من قواعد الحوكمة الإجرائية للجنة أهلية المشاركة».

وأضاف «وقررت اللجنة أن نادي شاندونج لونينج الصيني لم يحقق متطلبات الفقرة /اف. 04 / من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة 2016) والخاصة بالدفعات الواجبة الدفع، وبالتالي فإنه غير مؤهل للحصول على الترخيص».

وتابع الاتحاد في بيانه «تم إعلان أن نادي شاندونج لونينج غير مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، وبالتالي فإن المقعد الشاغر ستتم إعادة تخصيصه بحسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم».