زيدان يستعين بالشباب في مواجهة خيتافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مضطرا للاعتماد من جديد على العناصر الشابة، عندما يستضيف ريال مدريد فريق خيتافي اليوم في مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق.وتفاقمت أزمة الإصابات مع الإعلان صباح أمس عن معاناة ألفارو أودريوزولا وإيدير ميليتاو من مشكلات عضلية. ويفتقد الفريق بالفعل جهود إيدين هازارد ورودريجو جوس وفيديريكو فالفيردي وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وسيرخيو راموس وإيسكو بسبب الإصابات، وكذلك توني كروس بسبب الإيقاف. ويأمل زيدان في تعافي لوكاس فاسكيز وكارفاخال وإيسكو في الوقت المناسب، لكن بعد السماح لمارتين أوديجارد ولوكا جوفيتش بالرحيل عن الفريق بعقود إعارة حتى نهاية الموسم، أصبح المدرب الفرنسي مضطرا للاعتماد بشكل كبير على العناصر الشابة عديمة التجربة. ويأمل زيدان في تعافي لوكاس فاسكيز وكارفاخال وإيسكو في الوقت المناسب، لكن بعد السماح لمارتين أوديجارد ولوكا جوفيتش بالرحيل عن الفريق بعقود إعارة حتى نهاية الموسم، أصبح المدرب الفرنسي مضطرا للاعتماد بشكل كبير على العناصر الشابة عديمة التجربة. عناصر ريال مدريد الشابة: شارك لاعب قلب الدفاع فيكتور تشوست ) 20 عاما( قائد فريق الصف الثاني بالنادي الملكي، مع الفريق الأول لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، ويرجح أن تتكرر مشاركاته، حتى لو من مقعد البدلاء، في ظل غياب راموس.

قاد تشوست فريق الصف الثاني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للشباب، ويراه البعض خليفة محتملا لراموس على المدى البعيد في النادي الملكي، وكذلك في المنتخب الإسباني.

دفع زيدان أيضا باللاعب مارفين بارك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالفوز على هويسكا 2 / 1 أمس الأول.

ونشأ مارفين بارك في مايوركا، وانتقل إلى ترانمير في إنجلترا عندما كان في التاسعة من عمره، وقد نال إشادة الجميع خلال ثلاثة مواسم قضاها في أكاديمية الشباب لنادي ترانمير.

دفع زيدان أيضا بثلاثة شبان آخرين في تدريبات أمس، وهم ميجيل جوتيريز وأنتونيو بلانكو وسيرخيو أريباس.

تصدر جوتيريز قائمة هدافي الفريق الثاني لريال مدريد في بطولة الدوري الأوروبي للشباب في الموسم الماضي، وهو إنجاز كبير للاعب ظهير أيسر.

حقق لاعب خط الوسط بلانكو (20 عاما) أكثر من إنجاز بالفعل مع منتخبي إسبانيا تحت 17 عاما وتحت 19 عاما.

شارك أريباس في مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي، وكان قد تألق أيضا في مشوار الفريق الثاني لريال مدريد نحو التتويج بالدوري الأوروبي للشباب.

رغم وجود هذه الأسماء الواعدة وتألقها، ربما ما كان زيدان سيعتمد عليهم ضمن الفريق الأول لو سارت الأمور بشكل طبيعي ولم يتعرض الفريق لأزمة الإصابات.

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