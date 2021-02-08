10 قنوات وخطوات ضبط تردد بي إن المفتوحة.. كيف تشاهد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ؟



الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر الأهلي يوما تاريخيا لن يمحى من ذاكرته بمواجهة بايرن ميونيخ، عملاق أوروبا، في أول مواجهة رسمية بين أصحاب الزي الأحمر، في الثامنة من مساء اليوم الاثنين على استاد أحمد بن علي المونديالي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأعلنت 10 قنوات إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بينها قناة مفتوحة .(اضغط هنا لتتعرف على القنوات الناقلة)

وقررت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والناقلة الحصري للبطولة في منصطفة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة.

القنوات الناقلة للمباراة

علنت 10 قنوات إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بينها قناة مفتوحة.

وتلعب المباراة في تمام الثامنة من مساء الأثنين القادم على ستاد أحمد بن علي المونديالي في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إنها ستبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي" (المفتوحة) ولكن بدون ستوديو تحليلي بتعليق علي محمد علي.

القناة الثانية والثالثة التي تنقل المباراة ضمن مجموعة القنوات القطرية الناقل الحصري للبطولة والتي تبثها عبر قناتي بي إن اتش دي 1 ، وبي إن اتش دي 11 الناطقة بالانجليزية.

القناة الإيرلندية "RTE Two" أعلنت هى الأخرى نقل المباراة عبر ترددها على القمر الصناعي استرا.

وأعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية أيضاً نقل المباراة عبر قناني الكأس 3 HD والكأس 6HD

قناة 20Mediaset المفتوحة أيضاً أعلنت بدون تشفير عبر ترددها على قمر يوتلسات 5 .

وحصلت القناة الألمانية DAZN 1 Bar Deutsch HD على حقوق بث المباراة لتكون القناة الألمانية الوحيدة الناقلة للمباراة عبر ترددها على قمر استرا 1KR .

قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية أيضاً أعلنت نقل المباراة عبر إنتل سات.



أما القناة الأخيرة فهيbeIN Sports Connect وتبث عبر الأنترنت وتتبع مجموعة "بي إن سبورتس" أيضاً.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي الأساسي، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا. (اضغط هنا للتعرف على تفاصيل المباراة والمعلقين) .

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة فريقه أمام النادي الألماني. (اضغط هنا لمطالعة التشكيل المتوقع )

في المقابل كشفت الصحف الألمانية عن تشكيل الألماني هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ لمباراة الأهلي . (اضغط هنا لمطالعة التشكيل المتوقع )