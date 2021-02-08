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مونديال الأندية.. تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة الأهلي.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أعلن هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي أعلن عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة. (طالع التشكيل)

ويقود المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي خط هجوم النادي البافاري أمام الأهلي.
ويتكون تشكيل بايرن ميونيخ من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا.

ثلاثي خلف المهاجم: سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان.

خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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