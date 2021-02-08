أسطورة ريال مدريد: الأهلي يملك شعبية ضخمة وحظوظه أمام بايرن ميونخ كبيرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد فرناندو هييرو أسطورة فريق ريال مدريد الإسباني السابق، صعوبة المواجهة الهامة والمُرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي وبايرن ميونخ الألماني مساء الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الشياطين الحُمر حامل لقب دوري أبطال إفريقيا نظيرهم العملاق البافاري حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مساء الاثنين، على أرضية ملعب أحمد بن علي بمنطقة الريان.

وقال هييرو في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24": "كل المؤشرات تؤكد أن الفرصة متوفرة للفريقين لتقديم مستوي جيد، من المؤكد أيضا أن المباراة ستكون صعبة، وستكون أيضا مُعقدة على رغم من قوة بايرن ميونخ، لكن لا أتوقع بانه سيحقق الفوز بسهولة على الأهلي".

أضاف: "لقد واجهت الأهلي من قبل في القاهرة عندما كنت قائداً لصفوف ريال مدريد، وتعرضنا للضغط والخسارة في هذه المباراة ، فالفريق المصري يملك شعبية وجماهرية كبيرة وأعتقد أن هذه الشعبية موجودة أيضًا في الدوحة".

تابع صاحب الـ52 عامًا تصريحاته قائلاً: "أعتقد بأن الأهلي لدى حافز كبير لمواصلة مشواره في البطولة وإقصاء بطل أوروبا، هذا الأمر بالطبع لن يكن سهلاً على الفريق الأحمر، لكن في عالم كرة القدم كل شيء يُمكن أن يحدث".

ويتمتع هييرو بمسيرة رائعة في عالم الساحرة المستديرة، حيث قضى 14 عامًا في صفوف ريال مدريد، وحصل معهم على لقب الدوري الإسباني خمسة مرات، و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وفي عام 2003 قرر هييرو ترك اللوس بلانكوس، بعد أن خاض معهم 598 مباراة سجل خلالهم 126 هدفا، ثم ذهب إلى الدوري القطري من بوابة نادي الريان، ليقودهم إلى الفوز بالكأس.