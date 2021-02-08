مونديال الأندية: "نقل جماهير الأهلي إلى التالتة يمين بسبب أبو تريكة"

الشارقة - اميمة ياسر - صدم المستشار حسام أبو العلا، رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي في قطر، جماهير القلعة الحمراء، قبل مواجهة بايرن ميونخ، في نصف نهائي بطولة كأس للأندية.

وقال أبو العلا في تصريحات إذاعية: "من الصعب تسكين جميع الجماهير في التالتة شمال بسبب الإجراءات الاحترازية بجانب حضور محمد أبو تريكة، وتم نقل جماهير النادي الأهلي إلى التالتة يمين، لكن الملعب كله سيكون تالتة شمال".

وأضاف أبو العلا: "وزعنا الكابوهات على الاستاد كله، مباراة البايرن ستكون في أعظم نادي أوروبي في الفترة الحالية وسيلتقي بأعظم نادي في الكون ونادي القرن الإفريقي".

وأتم أبو العلا: "مباراة البايرن مباراة تاريخية، والبرنامج الخاص بنا سيكون حضور جماهير تاريخي، على الورق المباراة ستكون للتاريخ، مهما كان في جماهير البايرن لن تكون 10% من جماهير".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بايرن ميونخ، في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد الريان، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.