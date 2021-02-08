في حالة «الخسارة أو المكسب» أمام بايرن ميونخ الألماني اليوم.. كم تحصد خزينة الأهلي من الأموال حال الحصول على رابع المونديال ؟

الشارقة - اميمة ياسر - «لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النادي الأهلي مع بايرن ميونخ الألماني»، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، المقرر لها في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة».

وستقام المباراة على ملعب أحمد بن علي، عبر قنوات «بي إن سبورتس HD» المفتوحة، و«بي إن سبورتس HD1» المُشفرة، وسيتولى التعليق عليها علي محمد علي، و«الكأس HD3»، ويعلق عليها أحمد الطيب.

جوائز كأس العالم للأندية

تقرر أن يحصل بطل كأس العالم للأندية، هذه النسخة على 5 ملايين دولار، بينما يحصد المركز الثاني 4 ملايين دولار، والثالث يحصل على 2.5 مليون دولار، والرابع 2 مليون دولار. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وضمن فريق القلعة الحمراء، الحصول على مليوني دولار على الأقل، حال هزيمته في مباراة اليوم، أمام بايرن ميونيخ، ثم خسارته في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونخ الألمانى

ويسعى الأهلي تحت قيادة الجنوب أفريقيى بيتسو موسيماني، خلال مواجهة بايرن ميونخ الألمانى إلى تحقيق المفاجأة وخطف الفوز في مباراة اليوم، والصعود لنهائي المونديال لأول مرة في تاريخه، والمنافسة على لقب كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأحمر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، وعلي معلول، وبدر بانون، ومحمد هاني أو (أحمد رمضان بيكهام).

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «قفشة» (أليو ديانج).

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر (والتر بواليا).