الامارات | تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع "الإمارات اليوم" تغطية مباشرة لوقائع مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ بالتفاصيل والصور، والتي انطلقت في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات (الثامنة بتوقيت مصر) ضمن الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وضمت قائمة الأهلي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما ضمت قائمة البايرن مانويل نوير، وبينجامين بافارد، وجيروم بواتينج ، ودافيد ألابا، وألفونسو دايفز، جوشوا كيميتش، ومارك روكا، وسيرجي جنابري، وتوماس مولر ، روبرت ليفاندوفسكي ، كينجيسلي كومان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطلقت مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية.

أداء متوازن من الأهلي المصري أمام بايرن ميونيخ.. ومحاولات للاستحواذ والضغط من قبل الفريق الألماني

دفاع الاهلي يصمد لمدة ربع ساعة أمام ضغط بايرن ميونيخ المتواصل ويحافظ على التعادل السلبي

ليفاندوفيسكي يتقدم بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في الدقيقة 17

ضربة قوية للأهلي امام البايرن.. خروج علي معلول بسبب الاصابة وياسر إبراهيم البديل

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news