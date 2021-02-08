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الامارات | عاجل.. ليفاندوفسكي يقود هجوم البايرن ضد الاهلي

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقود المهاجم الدولي البولندي ليفاندوفسكي هجوم بايرن ميونيخ الألماني  أمام الأهلي المصري التي ستقام في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات ( الثامنة بتوقيت مصر) في نصف نهائي مونديال الاندية.

وضمت التشكيلة كل من  مانويل نوير، وبينجامين بافارد، وجيروم بواتينج ، ودافيد ألابا، وألفونسو دايفز، جوشوا كيميتش، ومارك روكا، وسيرجي جنابري، وتوماس مولر ، روبرت ليفاندوفسكي ، كينجيسلي كومان.

وتقم المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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