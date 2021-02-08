الامارات | عاجل.. ليفاندوفسكي يقود هجوم البايرن ضد الاهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ليفاندوفسكي يقود هجوم البايرن ضد الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقود المهاجم الدولي البولندي ليفاندوفسكي هجوم بايرن ميونيخ الألماني أمام الأهلي المصري التي ستقام في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات ( الثامنة بتوقيت مصر) في نصف نهائي مونديال الاندية.

وضمت التشكيلة كل من مانويل نوير، وبينجامين بافارد، وجيروم بواتينج ، ودافيد ألابا، وألفونسو دايفز، جوشوا كيميتش، ومارك روكا، وسيرجي جنابري، وتوماس مولر ، روبرت ليفاندوفسكي ، كينجيسلي كومان.

وتقم المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

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