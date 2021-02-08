الامارات | منتخب الأردن يواجه فريق زينيت الروسي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأردن يواجه فريق زينيت الروسي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الأردن لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق زينيت سان بطرسبورغ الروسي غدا الثلاثاء على ملعب نادي الشباب في إمارة دبي.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات منتخب الأردن لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وكان المنتخب الأردن الذي يقوده المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، استهل معسكره في دبي بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يواجه منتخب طاجيكستان مرتين، فاز 2-صفر في الاولى، وخسر صفر-1 في الثانية.

ويختتم منتخب الأردن معسكره التدريبي في دبي بخوض مباراة ودية اخيرة أمام منتخب أوزبكستان في 15 فبراير الجاري، قبل العودة إلى عمان في اليوم التالي.

وأكد مدير منتخب الأردن أسامة طلال في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم أنه "رغم إقامة معسكر النشامى خارج أيام (فيفا)، إلا أن الاتحاد الأردني نجح بتأمين خمس مباريات ودية للمنتخب الوطني، ما يعزز مستوى الإعداد والجاهزية، وفقاً لتطلعات الجهاز الفني، قبيل استكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين".

واضاف أن فريق زينيت الذي أجرى سلسلة من المباريات الودية في دبي خلال الفترة الماضية، يستعد لانهاء معسكره في الإمارات بلقاء النشامى ثم المنتخب الأوزبكي، بحضور كافة نجومه، استعداداً لخوض مرحلة الإياب من الدوري الروسي.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره الكويتي في نهاية مارس المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات، قبل مباراتيه ضد نيبال وأستراليا في يونيو المقبل.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في مجموعته متساويا مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (3)، وتايوان المركز الاخير دون أي نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news