شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 0 - 1 بايرن ميونخ (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه الأهلي، نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويمنى الأهلي نفسه بتحقيق الفوز للصعود لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة فى تاريخه.

ق1: تمريرات أولى من النادي الأهلي فى نصف الملعب لمحاولة الحصول على الثقة أمام الفريق الألماني

ق3: عمرو السولية يخرج كرة من وسط الملعب من أمام جنابري

ق5: مرور من ألفونسو من الجهة اليسرى وتمريرة لا تصل بعد تدخل محمد هاني

ق7: على معلول يخرج كرة خطيرة قبل كومان

ق8: رأسية من جنابري فوق المرمى

ق15: سيطرة كاملة من بايرن ميونخ

ق18: هدف أول للفاندوفيسكي بعد استغلال لكرة داخل منطقة الجزاء استلمها من جنابري وسددها

ق20: كرة رأسية من طاهر محمد طاهر يتصدى لها نوير