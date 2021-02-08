شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة أليسون بيكير لجماهير ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، لجماهير فريقه، بعد الخطأين الفادحين خلال لقاء مانشستر سيتي الذي أقيم مساء أمس وانهتى بخسارة الريدز برباعية مقابل هدف سجله النجم المصري، محمد صلاح.

وقال أليسون بيكير: «اعتذر لجماهير على لقاء أمس، سأقاتل المباريات المقبلة لتصحيح وضعنا في المسابقة الذي لم نفقد فيها الأمل حتى نتوج بها خلال المطار الأخير».