شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار «المارد الأحمر» يحتشدون في الجزيرة لمشاهدة معركة الأهلي أمام والبايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر ‏والشيخ زايد احتشاد أعداد كبيرة من أعضاء النادي لمتابعة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم ونظيره بايرن ‏ميونيخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر، التي تنطلق في الثامنة ‏مساءً.‏

وحرصت الإدارة التنفيذية للنادي على توفير عدد كبير من الكراسي أمام الشاشات العملاقة ‏بالمقر الرئيسي للنادي وفرعيه، لكي يتمكن الأعضاء من مشاهدة المباراة داخل النادي.‏ كان الأهلي قد فاز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في مباراة الدور ‏ربع النهائي، ليتأهل بطل إفريقيا إلى نصف النهائي ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ بطل ‏أوروبا.‏