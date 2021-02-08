شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار «المارد الأحمر» يحتشدون في الجزيرة لمشاهدة معركة الأهلي أمام والبايرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد احتشاد أعداد كبيرة من أعضاء النادي لمتابعة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم ونظيره بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر، التي تنطلق في الثامنة مساءً.
وحرصت الإدارة التنفيذية للنادي على توفير عدد كبير من الكراسي أمام الشاشات العملاقة بالمقر الرئيسي للنادي وفرعيه، لكي يتمكن الأعضاء من مشاهدة المباراة داخل النادي. كان الأهلي قد فاز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في مباراة الدور ربع النهائي، ليتأهل بطل إفريقيا إلى نصف النهائي ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ بطل أوروبا.
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