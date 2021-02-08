شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: دعوات الملايين لأبطال الأهلي..وموسيماني اختار تشكيل جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد موسى، إن دعوات الملايين تحيط بأبطال النادي الأهلي الذين يلعبون باسم مصر وأفريقيا أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية فهي مباراة للتاريخ واليوم لن يكون هناك حديث إلا عن الكرة.

وأضاف موسى، ببرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه على قناة صدى البلد، موسيماني فاجأ الجميع بتشكيل جيد أمام الماكينات الألمانية مكون من (محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا).

وتابع أن بايرن ميونخ فريق رهيب والإعلام العالمي والألماني يتحدث عن الأهلي وممثل مصر بكل إحترام ومن الوارد أن يحقق الأهلي المفاجاة ويحقق الفوز والهدف صنع تاريخ جديد ولدينا ثقة كبيرة في رجال الأهلي.