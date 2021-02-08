شكرا لقرائتكم خبر عن «سولسكاير» يوضح طبيعة إصابة «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم النرويجى أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، تحديثًا حول الإصابة التى تعرض لها بول بوجبا خلال تعادل الشياطين الحمر مع إيفرتون (3-3)، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ22 من فعاليات بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتعرض بوجبا للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة، واستبدل بفريد فى الدقيقة 39.

وقال سولسكاير، فى تصريحات أبرزها الموقع الرسمى لمانشستر يونايتد: «إصابة بوجبا فى الفخذ.. تبدو إصابة عضلية، لذا سيجرى الفحوصات اللازمة، ونتمنى أن يتعافى سريعًا». وتأتى إصابة بوجبا بعد تألقه فى الشهر الماضى، حيث كان قد اختير لاعب الشهر فى يونايتد، كما وقع اختيار جماهير الفريق على هدفه فى مرمى فولهام ليكون الأفضل فى شهر يناير الماضى.

وكان صاحب القميص رقم 6 قد شارك فى 28 مباراة بجميع المسابقات فى الموسم الحالى، سجل فيها أربعة 4 وصنع 3 أخرى.