شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتفقدون ملعب معركة بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد ملعب أحمد بن علي، وذلك فور وصولهم استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة. وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في مستهل مشوار الفريق بالمونديال.