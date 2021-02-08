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ليوينل ميسي بقميص باريس سان جيرمان..(صورة)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع ديلي ميل، البريطاني، أن مستقبل ليونيل ميسي يتجه نحو الانتقال إلى باريس سان جيرمان مع تقارير في فرنسا تزعم أن زميله السابق يلعب دوراً في اختياره الصيفي الكبير.

وأضاف التقرير، تم تصوير قائد بقميص باريس سان جيرمان على الغلاف الأمامي لمجلة فرانس فوتبول مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هذا الصيف. وقدم ميسي طلب انتقال مفاجئ إلى برشلونة الصيف الماضي بعد عدم رضاه عن النادي داخل وخارج الملعب.

صورة من غلاف فرانس فوتبول الفرنسية المنشورة بموقع ديلي ميل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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