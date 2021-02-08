شكرا لقرائتكم خبر عن ليوينل ميسي بقميص باريس سان جيرمان..(صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع ديلي ميل، البريطاني، أن مستقبل ليونيل ميسي يتجه نحو الانتقال إلى باريس سان جيرمان مع تقارير في فرنسا تزعم أن زميله السابق نيمار يلعب دوراً في اختياره الصيفي الكبير.

وأضاف التقرير، تم تصوير قائد برشلونة بقميص باريس سان جيرمان على الغلاف الأمامي لمجلة فرانس فوتبول مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هذا الصيف. وقدم ميسي طلب انتقال مفاجئ إلى برشلونة الصيف الماضي بعد عدم رضاه عن النادي داخل وخارج الملعب.

صورة من غلاف فرانس فوتبول الفرنسية المنشورة بموقع ديلي ميل