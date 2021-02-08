شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يُنهى هيمنة ليفربول في الأنفليد المرسخة منذ 18 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ديلي ميل، أن فوز مانشستر سيتي برباعية خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة 23 من عمر البريميرليج، أعاد الأمجاد للفريق السماوي.

وأكد التقرير، أن مانشتسر سيتي لم يفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب أنفليد منذ عام 2003 حتى لقاء مساء أمس، بما يعني أن الفريق السماوي لم يتمكن من الفوز على ليفربول في عقر داره منذ 18 عاما.