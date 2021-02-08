شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يتعادل إيجابيًا مع مصر المقاصة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم التعادي الإيجابي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين.

والتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد السويس، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل باسم مرسي أول هدف له مع الفريق الفيومي، في الدقيقة 73، برأسية رائعة.

وتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 91 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.