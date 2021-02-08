هل يعبر قطار النصر السريع الفتح؟

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النصر وقطار الانتصارات: رغبة نصراوية جامحة لمواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة لاقتحام المراكز المتقدمة.

يشهد الفريق تصاعدا في المستويات والنتائج مع الكرواتي ألين هارفات.

عودة المغربي عبدالرزاق حمدالله تشكل قوة ضاربة في هجوم النصر.

التركيز على امتلاك وسط الملعب، وتفعيل الأطراف بوجود مرابط.

غياب البرازيلي بيتروس عن مواجهة اليوم بسبب تراكم البطاقات. الفتح لتعديل الأوضاع: إيقاف مسلسل التفريط الذي لازم الفريق في الجولات الماضية.

مسح آثار الخسارة الكبيرة أمام الاتحاد في المواجهة السابقة ومصالحة جماهير الفريق.

الاستفادة من الثنائي الجزائري هلال سوداني والبيروفي كويفا.

معالجة الأخطاء الدفاعية من قبل البلجيكي يانييك فييرا لإيقاف هجوم النصر.

استغلال المرتدات في وجود علي الزقعان والمغربي مراد باتنا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصطدم فريق الفتح (18 نقطة) الباحث عن تحسين نتائجه مساء اليوم بفريق النصر (24 نقطة) الطامع لمواصلة انطلاقته نحو المنافسة على المراكز الأولى، وذلك في مواجهة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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