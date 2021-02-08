الاتحاد يكتفي بإعارة لاعبيه في الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​اكتفت إدارة نادي الاتحاد بإعارة عدد من لاعبي الفريق الأول الكروي المحليين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انقضت في السابع من فبراير بسبب عدم تمكنها من استيفاء شروط استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وكانت إدارة النادي قد اتخذت قرارا في وقت سابق يقضي بمحاولة تقليص المطالبات المالية المفروضة على النادي على لاعبي الفريق الحاليين من رواتب ودفعات متأخرة.

إلى جانب مبالغ مالية أخرى تتجاوز 30 مليون ريال لأندية هجر والفيصلي والاتفاق والقادسية على خلفية انتقال اللاعبين فيصل الخراع وحمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود.

وخلال الفترة الشتوية الماضية وافقت إدارة النادي على إعارة كل من خالد السميري لنادي الفيصلي، وعبدالمجيد الزهراني لنادي أحد، وأخيرا وافقت على إعارة المدافع عون البيشي لنادي النهضة في آخر أيام الفترة الشتوية.

ميدانيا واصل المدافع حمدان الشمراني برنامجه اللياقي الانفرادي بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في ركبته خلال الأيام الماضية، الأمر الذي سيغيبه عن مواجهة الأهلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.