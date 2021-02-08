الشباب يحتل الصدارة وسط منافسة الكبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشتعل التنافس بين الأندية الكبيرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم على صدارة الترتيب في حدث تاريخي لم يحدث منذ زمن بعيد.

الشباب يحتل الصدارة، ومن بعده الأهلي، ثم الهلال، وفي المركز الرابع الاتحاد الذي عاد هذا الموسم للمنافسة، بعد تعثراته المواسم الماضية، ويأتي النصر القادم من مراكز المؤخرة وصولا حتى المقدمة في ريمونتادا تاريخية لو استطاع الوصول للصدارة وتحقيق اللقب.

وبعد مرور 17 جولة مع بقاء لقاء وحيد لكل من النصر والهلال، اللذين سيلعبان اليوم اللقاءات المؤجلة، وفي حال انتصارهما سيقلص الهلال الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطتين، فيما النصر سيصل بالفارق إلى 8 نقاط فقط بعد أن كان 15 نقطة في الجولة العاشرة، حيث تمكن من القفز إلى المركز الـ15 بعد أن كان في السادس خلال الـ6 جولات الماضية.

التنافس الكبير بين الخماسي يعطي الدوري السعودي مزيدا من الإثارة والندية، وكل المؤشرات تتجه إلى جولات مشوقة على مستوى التنافس على صدارة الترتيب، خصوصا بعد التقارب النقطي بين الأندية في مقدمة الترتيب.

أرقام عن الأندية الخمسة المنافسة على الصدارة:

الشباب في الصدارة برصيد 35 نقطة

الشباب والأهلي الأكثر تحقيقا للفوز بواقع 10 انتصارات

الشباب الأقوى هجوما بـ 34 هدفا

الهلال الأقوى دفاعا بـ 12 هدفا

الشباب الأكثر انتصارا على أرضه بـ 6 انتصارات

الأهلي الأكثر فوزا خارج أرضه بـ 6 انتصارات

نادي الشباب:

يحتل الصدارة برصيد 35 نقطة.

خاض 17 لقاء، فاز: 10، تعادل: 5 ، خسر: 2

سجل مهاجموه 34 هدفا.

استقبلت شباكه 22 هدفا.

شتوية الشباب:

أوديون إيجالو.

عمار النجار.

عبدالله الجوعي. (من الموسم القادم).

نادر الشراري. (من الموسم القادم).

يحتل وصافة الترتيب برصيد 33 نقطة.

خاض 17 لقاء، فاز: 10، تعادل: 3، خسر: 4

سجل مهاجموه 30 هدفا.

استقبلت شباكه 25 هدفا.

النادي الأهلي:

يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

خاض 16 لقاء، فاز: 8، تعادل: 6، خسر: 2

سجل مهاجموه 25 هدفا.

استقبلت شباكه 12 هدفا.

يمتلك لقاء مؤجلا.

عبدالله الحمدان.

شتوية الأهلي: مبابي نيانج.

نادي الهلال:

يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

خاض 17 لقاء، فاز: 7، تعادل: 7، خسر: 3

سجل مهاجموه 22 هدفا.

استقبلت شباكه 16 هدفا.

ممنوع من التسجيل لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

شتوية الهلال: عبدالله الحمدان.

نادي الاتحاد:

يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة.

خاض 16 لقاء، فاز: 7، تعادل: 3، خسر: 6

سجل مهاجموه 26 هدفا.

استقبلت شباكه 20 هدفا.

يمتلك لقاء مؤجلا.

شتوية الاتحاد: ممنوع من التسجيل لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

نادي النصر:

يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة.

خاض 16 لقاء، فاز: 7، تعادل: 3، خسر:

6 سجل مهاجموه 26 هدفا.

استقبلت شباكه 20 هدفا.

يمتلك لقاء مؤجلا.

شتوية النصر: