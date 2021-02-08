«الشرطة العراقي» يرفض انتقال ناطق للأهلي

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وعلى الرغم من المحاولات التي أجرتها إدارة الأهلي، إضافة إلى مناشدة اللاعب ورغبته في الانتقال إلا أن نادي الشرطة رفض فجأة التخلي عن اللاعب.جاء ذلك بعدما أبدى المدرب الصربي للشرطة، إليتش، تمسكه بسعد ناطق، لا سيما أن الفريق مقبل على المشاركة في دوري أبطال آسيا، وبحاجة إلى تدعيم صفوفه.
يذكر أن الأهلي، انتظر التحاق اللاعب وحصوله على الاستغناء، حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.
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