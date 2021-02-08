شكرا لقرائتكم خبر «الشرطة العراقي» يرفض انتقال ناطق للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت إدارة نادي الشرطة العراقي منح مدافعها الدولي، سعد ناطق، البطاقة الدولية للانتقال إلى الأهلي السعودي، بعقد يمتد لموسمين، بقيمة مليون دولار.

وعلى الرغم من المحاولات التي أجرتها إدارة الأهلي، إضافة إلى مناشدة اللاعب ورغبته في الانتقال إلا أن نادي الشرطة رفض فجأة التخلي عن اللاعب.

جاء ذلك بعدما أبدى المدرب الصربي للشرطة، إليتش، تمسكه بسعد ناطق، لا سيما أن الفريق مقبل على المشاركة في دوري أبطال آسيا، وبحاجة إلى تدعيم صفوفه.

يذكر أن الأهلي، انتظر التحاق اللاعب وحصوله على الاستغناء، حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.