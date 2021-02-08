شكرا لقرائتكم خبر العين يصطدم بسطوة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل نادي الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في مباراة مؤجلة بين الطرفين في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الهلال صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 30 نقطة الخروج من دائرة الخسائر التي لحقت به مؤخرا وكان آخرها أمام أبها بثلاثية مقابل هدفين في مسلسل نزيف النقاط المستمر منذ الجولة الثامنة، إضافة إلى ضربة غريمه التقليدي النصر في نهائي كأس السوبر، والتي جعلت الزعيم يتزحزح من صدارة سلم الترتيب والوصافة، ليجد نفسه في المركز الثالث.

وعلى الرغم من غيابات الهلال المتمثلة في عبدالله المعيوف وجيفينكو وسلمان الفرج إلى جانب محمد كنو إلا أن مصير المدرب الروماني رازفان لوسيشكو سيكون معلقا بمباراة العين في حال تعثر واستمر هدر النقاط.

بينما العين صاحب المركز الأخير برصيد 13 نقطة ينوي دخول اللقاء بشكل قوي، واستغلال حالة الهلال غير الجيدة لاسيما أنه حقق فوزا ثمينا أمام الاتفاق بهدف دون مقابل، ليبدأ رحلة الانطلاق نحو الهروب من قاع الترتيب، فهو الفريق الأكثر تعرضا للخسارة بواقع 11، والأضعف تسجيلا بواقع 18 هدفا، وثاني أكثر ناد يستقبل الأهداف لـ30 مرة، ويعد الفريق الوحيد الذي تعادل في مناسبة واحدة فقط.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال 1-0.