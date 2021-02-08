المغرب الفاسي ينفي إعارة الفقيه لصفوف الرائد

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وأكد الفريق المغربي، في بيان أمس، أن ما تم الترويج له، لا أساس له من الصحة، وأنه لم يفاوض الرائد.وأضاف أن محمد الفقيه مرتبط مع المغرب الفاسي بعقد يمتد حتى عام 2022.
وانضم الفقيه هذا الموسم للمغرب الفاسي، قادما من أولمبيك خريبكة، كما تألق من قبل مع عدة أندية مثل الكوكب المراكشي والجيش ويوسفية برشيد.
وشارك اللاعب مع منتخب المغرب، المتوج أمس، بكأس أمم أفريقيا للمحليين، بعد الفوز 2-0 في النهائي على مالي.
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