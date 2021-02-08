نصف أندية الدوري تحتج على التحكيم

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في حين توالت اعتراضات الأندية على الحكام وقراراتهم، سواء بالتصريحات أو البيانات الرسمية التي وصلت إلى 7 بيانات، حيث أعلن المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، عن رفع خطاب للجنة التحكيم حول أخطاء تحكيمية من الأندية المنتقدة للتحكيم، وتصدر النصر الأندية في إصدار أول بيان ضد التحكيم بعد لقاء الشباب.وجاء الرائد ثانيا بعد لقاء النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتلاهما بيان الأهلي الذي حمل حكم مباراته مع التعاون وغرفة الفار المسؤولية في خسارة الفريق نجمه إدريس فتوحي، بعد إصابته من لاعب التعاون كادش، والتي وبحسب البيان كانت تستوجب الطرد فأثرت على الفريق.
الهلال حمل الحكم ماجد الشمراني تعادله مع الأهلي عبر بيان رسمي، وأصدر العين بيانا بعد لقاء الاتحاد ينتقد التحكيم وتسببه في خسارة فريقه، وتبعه الشباب ببيان آخر بعد لقائه الوحدة.
الأندية التي أصدرت بيانات:
- النصر بعد لقاء الشباب
- الرائد بعد لقاء النصر - الكأس
- التعاون بعد لقاء النصر
- الأهلي بعد لقاء التعاون
- الهلال بعد لقاء الأهلي
- العين بعد لقاء الاتحاد
- الشباب بعد لقاء الوحدة
- الاتحاد بعد لقاء أبها
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