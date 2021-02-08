نصف أندية الدوري تحتج على التحكيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر مطلعة لـ»مكة» عن طلب نادي النصر حكاما أجانب للقاء الهلال، فيما سبق للنصر طلب حكام الدور الأول في لقاء الفريقين.

في حين توالت اعتراضات الأندية على الحكام وقراراتهم، سواء بالتصريحات أو البيانات الرسمية التي وصلت إلى 7 بيانات، حيث أعلن المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، عن رفع خطاب للجنة التحكيم حول أخطاء تحكيمية من الأندية المنتقدة للتحكيم، وتصدر النصر الأندية في إصدار أول بيان ضد التحكيم بعد لقاء الشباب.

وجاء الرائد ثانيا بعد لقاء النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتلاهما بيان الأهلي الذي حمل حكم مباراته مع التعاون وغرفة الفار المسؤولية في خسارة الفريق نجمه إدريس فتوحي، بعد إصابته من لاعب التعاون كادش، والتي وبحسب البيان كانت تستوجب الطرد فأثرت على الفريق.

الهلال حمل الحكم ماجد الشمراني تعادله مع الأهلي عبر بيان رسمي، وأصدر العين بيانا بعد لقاء الاتحاد ينتقد التحكيم وتسببه في خسارة فريقه، وتبعه الشباب ببيان آخر بعد لقائه الوحدة.

الأندية التي أصدرت بيانات: