شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط تغرم الوحدة وشباب الأهلي والوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة وبإجماع الآراء توجيه عقوبة لفت النظر لنادي عجمان لعدم إدخاله التقارير الخاصة بلاعبي المنتخبات على النظام الإلكتروني (FA-Net) في الوقت المحدد لذلك، وبذات العقوبة لنادي العروبة لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

ووجهت عقوبة الإنذار لنادي بني ياس لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على أندية الوحدة وشباب الأهلي والوصل، وذلك لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، فيما غرمت نادي البطائح مبلغاً قدره ألف درهم لعدم إدخاله أطقم المباريات على النظام الإلكتروني (FA-Net)، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الأولى.