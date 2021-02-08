شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بوكانييرز يفتح شهية مشجعي «يونايتد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة ضمياء فالح

فتح فوز فريق تامبا باي بوكانييرز بالسوبر بول في الولايات المتحدة الأمريكية شهية مشجعي مانشستر يونايتد العائد بملكيته لآل جليزر مالكة بوكانييرز.

واحتفل جويل جليزر مالك نادي كرة القدم الأمريكية برفع اللقب في معقل الفريق وتتويج الظهير توم برادي الذي اشتراه في الصيف بجائزة أفضل لاعب للعام.

وفاز بوكانييرز بنتيجة 31- 9 على شيفز بفضل الدفاع القوي ما دفع مشجعي اليونايتد للتعليق: «دفاع البوكانييرز كان منظماً جداً.. نريد ظهيراً حتى نهاية الموسم في مانشستر يونايتد، جليزر، هل تسمعون؟ نحن نحتاج فعلاً لظهير».

وغرد مشجع آخر:«على الأقل واحد من فرق آل جليزر يعرف كيف يدافع» وذلك بعد تفريط اليونايتد بالتقدم بهدف أمام إيفرتون لتنتهي المباراة بالتعادل. وعبر مشجع آخر عن تطلعاته وقال: «فريق جليزر فاز، ربما هذا يعني أنهم سيستثمرون أخيراً في اليونايتد» وغرد آخر:«مرحباً آل جليزر، يحتاج اليونايتد لبعض المال لشراء لاعبين، هم يستحقون أيضاً». واشترى آل جليزر بوكانييرز في 1995 وفاز بالسوبر بول في 2003 وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها اللقب، وقال جويل جليزر بعد رفع اللقب: «بدءاً علي التقدم بالشكر للطاقم الطبي في الملعب، هم الأبطال الحقيقيون. والدي يقول إن كنت تريد معرفة الطريق أمامك عليك أن تسأل من سلكه قبلك، ونحن وجدنا هذا الشخص الذي صعد إلى ـ10 نهائيات سوبر بول، توم برادي».