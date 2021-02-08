مباشر نصف نهائي مونديال الأندية.. الأهلي وبايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني المقامة على ملعب "أحمد بن علي" في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 بقطر.

وكان الأهلي فاز على الدحيل القطري بهدف نظيف في الدور الأول من المسابقة.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا.

تشكيل بايرن ميونيخ: مانويل نوير، بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو ديفيز، جوشوا كيميتش، مارك روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..