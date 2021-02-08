بالصور.. أبوتريكة يخطف الأضواء قبل لقاء الأهلي وبايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ظهر محمد أبوتريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر في مدرجات ملعب "أحمد بن علي" قبل مباراة الفريق الأحمر أمام بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 بقطر.

والتفت الجماهير المصرية المتواجدة في الدوحة حول أبو تريكة لالتقاط الصور معه.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان الأهلي فاز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات في الدور الأول للمسابقة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، التشكيل كالتالي: محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.